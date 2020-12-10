空調女王賣手機市場反映超慘 3天只賣88支

大陸空調大廠格力電器董事長董明珠，一直未放棄她的「手機夢」。格力首款5G手機7日在官方商城及「格力董明珠店」正式開賣。尷尬的是，官網銷售數據顯示，這款「大松5G手機」，截至10日11時，總共才賣出88支。

在「格力董明珠店」上架的這款5G手機，搭載高通驍龍765G，6+128G與8+256G版本的售價分別為人民幣2,699元、2,999元，約為新台幣1.2萬元上下。

大陸《證券日報》指出，格力此次推出5G手機十分低調，沒有舉行發布會和社交媒體造勢活動，甚至沒有將之命名為「格力第X代手機」，證券日報向格力發去採訪提綱也未獲回覆。

報導引述大陸資深產業經濟觀察家梁振鵬的看法指出，格力首款5G手機低調發布，或許與其過往幾款手機的銷量低迷有關。

梁振鵬說，「實際上，格力過去幾款手機的性價比都比較一般、市場競爭力較低，加上渠道相對單一，銷量也就一般。而這一次的低調，也更像是格力想試探一下市場反饋。」

「空調女王」董明珠是大陸商場知名女強人，《財富》雜誌本月初發布的2020年中國最具影響力的商界女性榜，董明珠就高居榜首。根據格力電器公布的財報，今年前三季，格力營收衰退18.6%，達人民幣1,274.68億元（約新台幣5,500億元）。

格力的家電產品涵蓋空調、電冰箱、洗衣機、熱水器、洗碗機等領域，董明珠早在2015年3月就宣告，格力要進軍智慧型手機市場。在同年6月的股東大會上，董明珠正式宣布第一代格力手機開賣，售價僅人民幣1,600元。

格力的空調行銷全球包括台灣，董明珠對於進軍手機市場曾經極為看好。她不僅表示，「希望華為在世界上能是第一的時候，格力能在第二」，並曾揚言要「滅掉小米」、「要賣1億部」，還聲稱格力的手機用三年都不會壞。

格力之後又發表過格力二代、三代手機，董明珠也數次親自上陣推銷，但格力的手機銷售數字卻一直都慘不忍睹。據統計，格力三代手機2018年上市以來，迄今總銷售量還不到6,000支，而格力的員工總數超過9萬人。

《中國電子報》指出，格力5G手機搭載高通驍龍7系列處理器，代表這款手機的市場定位是中端機，其他功能和配置同樣缺乏亮點。用同樣的價格，消費者可以買到中等配置的華為旗艦機，甚至中高配置的小米手機了。

智愚諮詢創始人魏軍接受《中國電子報》採訪時表示，近年來，空調等傳統家電行業的需求經歷了整體放緩的大趨勢，因此格力急切需要找到新的增長點。從未來的智能家居與物聯網發展大趨勢來看，手機是離用戶最近，並且是可以兼容其他智能化產品的核心觸點。對於擁有智能家居野心的格力來說，手機業務的重要性不言而喻。

但魏軍指出，手機是求新求變的強科技化產業，用做家電的效率做手機顯然是不可行的。傳統家電品牌貿然闖入手機市場，反而會影響自身品牌的專業度，這些歷史資產也就會成為歷史包袱。