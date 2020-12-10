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除反傾銷稅 大陸對澳洲葡萄酒再加徵反補貼稅

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中澳關係近來持續惡化。路透
中澳關係近來持續惡化。路透

在雙邊關係持續惡化下，北京決定進一步打壓澳洲進口紅酒。繼11月28日起，對澳洲葡萄酒開徵高額反傾銷稅之後，大陸商務部今日公告，11日起，再對澳洲進口葡萄酒開徵6.3%或6.4%的反補貼稅。

大陸商務部10日上午公告，大陸於今年8月31日起對原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反補貼立案調查，經調查機關初步認定，原產於澳洲的葡萄酒存在補貼，大陸國內相關葡萄酒產業受到實質損害，且補貼與實質損害之間存在因果關係。

為此，根據「反補貼條例」相關規定，大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2020年12月11 日起，採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒實施臨時反補貼措施。

根據大陸商務部公告的澳洲各家業者從價補貼率比率表，大陸進口商進口澳洲葡萄酒時，必須向大陸海關提交6.3%或6.4%的臨時反補貼稅保證金。

大陸商務部上個月底才公告，自2020年11月28日起，對澳洲葡萄酒開徵反傾銷稅，稅率最低為107.1%，最高達212.1%，多數業者適用的稅率為160.6％。

在反傾銷稅與反補貼稅雙重打擊下，去年在大陸進口葡萄酒市占率居冠的澳洲葡萄酒，未來在中國市場恐將難以立足。

據《澳大利亞人報》中文網報導，澳洲棉花和小麥很可能成為北京貿易報復行動的下一個目標。澳洲貿易部長Simon Birmingham周三在堪培拉一場演講中，指責中國大陸不遵守雙方於2015年簽署的《澳中自由貿易協定》下的相關規定。

大陸駐澳洲大使館隨即回批，Simon Birmingham有關指稱毫無根據。自中澳自貿協定實施以來，中方已連續6年調低澳洲進口商品關稅，目前約95%自澳洲進口商品享受大陸零關稅待遇。

大陸使館稱，與之形成鮮明對比的是，2018年以來，10多個中國赴澳洲投資項目被澳洲以莫須有的「國家安全」或「國家利益」理由拒絕。2016年至今，澳洲政府對中國發起的反傾銷、反補貼調查共計25起，不僅損害中方企業利益，也給雙方經貿合作帶來消極影響。

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反傾銷

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