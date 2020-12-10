陸商務部：對原產澳洲的進口葡萄酒實施制裁

大陸商務部10日公告，調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在補貼，大陸國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。

商務部指出，根據《反補貼條例》第二十九條和第三十條的規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出對原產於澳洲的進口相關葡萄酒採取臨時反補貼措施的建議。國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自12月11日起，採取臨時反補貼稅保證金的形式，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒實施臨時反補貼措施。

公告指出，進口經營者在進口被調查產品時，應依據本初裁決定所確定的各公司的從價補貼率，向中華人民共和國海關提供相應的臨時反補貼稅保證金。

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