紫光系境外美元債也宣告違約 將觸發進一步交叉違約

在紫光集團首爆境內債券違約不到一個月後，紫光系境外美元債也宣告違約。紫光國際9日晚間公告稱，無法兌付10日到期4.5億美元債本息；紫光芯盛則表示，若上述美元債違約，將觸發其發行的20億美元的交叉違約。

路透報導，紫光國際指出，發行人和擔保人正在研究各種防範來解決當前面臨的流動性問題。紫光芯盛稱，公司美元債自11月18日下午開始暫停交易，停牌仍將持續。

紫光國際發行的4.5億美元債票息6.0%，是由紫光集團旗下TsinghuaInternational提供擔保。

紫光芯盛發行的美元債有三檔共計20億美元，擔保方也是紫光集團，包括2021年1月31日到期的10.5億美元債、2023年1月31日到期的7.5億美元債和2028年1月31日到期的2億美元債。

在紫光集團在首爆債券違約不到一個月後，評級公司中誠信國際再度調降紫光集團主體和債項信用等級，由BBB降至B，因其將於10日到期的50億元人民幣公司債付息以及4.5億美元債均存在不確定性。

紫光集團2017年發行的13億元規模私募債券「17紫光PPN005」於11月16日實質性違約。