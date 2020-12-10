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十四五經濟遠景發布 上海積極爭取數位貨幣運用試點

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為上海市景。新華社
圖為上海市景。新華社

《中共上海市委關於制定上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》10日正式發布，提出積極爭取數位貨幣運用試點，並提升「上海金、「上海油」等基準價格的國際影響力。

建議提出，顯著提升上海國際金融中心能級，以加快提升金融市場國際化水準為核心，推動國際金融資產交易平台建設，構建更具國際競爭力的金融市場體系、金融機構體系和業務創新體系。

此外，要大力發展直接融資，強化資本市場服務境內外企業的主平台作用。推進人民幣國際化先行先試，完善外匯管理體制，加快全球資產管理中心建設，積極推動債券市場建設，提升「上海金、「上海油」等基準價格國際影響力。

建議還指出，要積極爭取數位貨幣運用試點，加快推進上海金融科技中心建設，構建聯通全球的數位化金融基礎設施，提高金融風險防範能力。

建議指出，要推動積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業規模倍增。並加快發展電子資訊、汽車、高端裝備、先進材料、生命健康、時尚消費品六大重點產業，打造具有國際競爭力的高端產業集群，推進特色產業園區建設。

在線上新經濟等新業態新模式方面，將聚焦智慧工廠、工業互聯網、特色電商、網路視聽等重點領域，培育壯大一批本土龍頭企業，打造新生代互聯網企業集群。

在加快優化市域空間格局方面，建議上海著眼於融入新發展格局，加快形成「中心輻射、兩翼齊飛、新城發力、南北轉型」空間新格局，推動土地、能耗等指標向重點區域傾斜，更好促進城市資源要素科學配置、合理流動。

上海市委書記李強表示，要把上海打造成大陸國內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略連結。

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