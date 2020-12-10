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市值超過1.2兆台幣！「京東健康」憑這點，成為全球最年輕獨角獸

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
京東集團16日發布截至9月30日的未經審計2020財年第三季業績。（圖／取自新浪科技） 林汪靜
京東集團16日發布截至9月30日的未經審計2020財年第三季業績。（圖／取自新浪科技） 林汪靜

隨著地表最大IPO「螞蟻金服」閃電喊卡，近日港股投資人更關注「京東健康」，不僅成為今年港股最大的首次公開募股（IPO），市值更一舉超越阿里健康、平安好醫生。關注投資趨勢的你，今天就該認識「京東健康」。

根據京東健康招股書顯示，此次IPO每股定價70.58港元，發行3.819億股（不包括超額配售權）。

8日在港掛牌上市，首日開盤最終以110港幣收盤，單日漲幅達56％，最新市值超過3400億港元（約1.2兆台幣）。截至8日收盤，阿里健康總市值為3,215.52億港元，平安好醫生總市值為1,049.77億港元。

京東健康則表示，此次IPO的淨收益為264.6億港元（約96億台幣）。

疫情、人口老化〉加速「數位醫療」商機

京東健康是中國電商巨頭京東集團，旗下的醫療保健事業。

主要業務為零售藥房、線上醫療服務，包含可在「京東大藥房」購得藥品（處方藥、非處方藥）和其他保健產品，以及各種線上遠距醫療服務，像是專科醫療服務和中醫等數位醫療。

據招股說明書，到2020年上半年，收入成長76％，達到88億元人民幣（約381億台幣），且平均每天進行約9萬次線上諮詢，比去年同期成長達六倍。其中，更有超過80％的收入，是來自零售藥房業務。

根據《彭博》報導指出，京東健康首席執行長辛利軍表示，從長遠來看，新冠肺炎疫情下，大力推動醫療保健行業的發展，且有愈來愈多的中國人正在參與線上醫療服務。

因此，京東健康在IPO上市首日就有如此亮眼成績，可歸功於投資人預期後疫情時代的中國，對線上醫療服務的需求將繼續增長，且和人口老化對藥物需求日漸增加的趨勢息息相關。

根據北京當局的數據顯示，到2050年，年齡超過60歲以上（含60歲）的人口將大幅增加至4.87億；相較去年的2.54億，其中老年人口占中國總人口的17％。

京東未來動向〉如何突圍阿里健康、平安好醫生？

京東健康於8月啟動線上醫療保健管道，希望在未來五年內要為5000萬中國家庭提供服務，並且未來積極打造全面的「互聯網+醫療健康」的健康產業生態。

京東健康不僅借助母公司京東集團的豐富資源，尤其是自家的物流團隊，可按照消費者需求提供不同的宅配服務，更打通「醫+藥」的商業閉環模式：零售藥房可以支援線上醫療服務；而線上醫療服務又可為零售藥房創造需求。

從此模式不難看出京東健康，在中國醫療市場積極佈局的野心；而這也正是市場捧紅京東健康的關鍵理由。

但隨著京東健康上市，將面臨與阿里巴巴旗下的「阿里健康」、中國平安保險旗下的「平安好醫生」相互競爭。

在全球人口正在快速老化的趨勢下，碰上新冠疫情，更加速數位醫療產業的蓬勃發展。如今京東健康雖已順利上市，但未來挑戰不斷，首先要面對的，就是中國加強監管電商平台的反壟斷政策。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.12.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

IPO 疫情 老化 電商 港股

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