千年商都廣州 智慧轉型大步走

走進位於廣州市白雲區增槎路的金達咖啡飲品城，咖啡豆子的香氣彌漫其中。與傳統的專業批發市場不同的是，這裡商舖整齊劃一，門店裝修高檔，每天都有來自大陸各地的餐飲業店長前來學習。

據中新社報導，作為千年商都的廣州，有著眾多專業批發市場，其中不少傳統市場亟待轉型。據了解，自去年以來，廣州白雲區持續推進專業市場轉型疏解工作，現已完成45個專業批發市場的轉型疏解，專業批發市場業態正悄然改變。

從廣州白雲區西槎路轉入西城鞋業基地，往前走幾步就可看到改造後的西城‧智匯PARK園區。現在這裡隨處可見鬧中取靜、融通自然的公園式園林景觀，吸引產業技術研發、孵化器、品牌時尚展示、互聯網+貿易、商務辦公等領域企業入駐。

除了像西城‧智匯PARK這樣通過更新改造煥發新活力的專業批發市場，還有不少通過業態升級獲得新生的專業批發市場。

針對新冠肺炎疫情對線下實體經濟的不利影響，很多傳統專業批發市場通過引入電商平台、MCN機構，建立智慧商城，逐步形成「線上引流+實體批發+直播帶貨」的新銷售模式。

位於廣州白雲區京溪街的新百佳服裝電商產業園借力直播電商，打造了旺加旺服裝交易平台，實現了雲倉儲、產品展示、下單交易、快遞、財務結算等系統間的連接，目前完成交易額超10億元人民幣；位於白雲湖街的銀馬國際服裝城，將傳統線下銷售轉到雲端，通過打造電商直播基地，帶動商戶轉型升級，月銷量達4萬至5萬件，今年疫情期間的銷售額高於去年同期。

金達咖啡飲品城則是由原金達食品城轉型升級而來，致力於向餐飲創業客戶提供開店策劃、技術培訓、物料供應、飲品研發等一站式餐飲品牌孵化服務，園內每家企業平均服務1000余家終端門店，累計培養人才10萬餘人，為青年創新創業者提供良好的共享資源綜合服務。 部分傳統專業批發市場升級了原經營模式，從全品類走向專業，激發內生動力。耀億茶葉城、一統酒文化創意產業園就分別圍繞茶文化和酒文化進行轉型昇級，走專業專項深度發展路線。