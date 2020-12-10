全球城市競爭力 深圳雙榜前十

由中國社會科學院和聯合國人居署合作研究的《全球城市競爭力報告2020~2021：全球城市價值鏈——穿透人類文明的時空》8日發布。深圳在競爭力和可持續競爭力榜單均進入前十。

據中通社報導，城市經濟競爭力是當前和短期的經濟績效的決定力量。全球城市綜合經濟競爭力前10強的城市分別為紐約、新加坡、東京、倫敦、慕尼黑、舊金山、洛杉磯、巴黎、深圳、聖荷西。

城市可持續競爭力是城市長期發展的決定力量。報告提出，亞洲城市可持續競爭力全面提升，深圳進步尤為顯著。全球可持續競爭力前10強的城市分別是東京、新加坡、紐約、香港、倫敦、巴黎、舊金山、巴塞隆納、深圳、大阪。深圳是首次進入可持續競爭力十強榜單。

在頂級城市重新洗牌的同時，報告顯示，過去5年，亞洲、歐洲、北美洲的城市綜合經濟競爭力穩步一同上升，南美、非洲、大洋洲城市的經濟競爭力則相對下降，呈現出「北半球上升、南半球下降」的特點。

中國城市經濟競爭力全球排名總體有所上升，可持續競爭力整體低於世界平均水平，但頭部城市呈上升發展趨勢。粵港澳大灣區經濟競爭力呈現深圳、香港、廣州三大中心引領狀態。

粵港澳大灣區的總體均值為0.75，仍低於東京灣、舊金山灣、紐約灣。具體來看，深圳全球排名第9名，香港全球排名第11名，廣州全球排名第42名。對城市而言，在生活環境競爭力方面還有較大提升空間。報告認為大陸城市整體排名不高的主要原因是是房價較高，但一、二線城市在健體休閒設施指數、文化設施指數及歷史文化指數方面表現較好。

從細分指標看，影響城市經濟競爭力的重要因素主要包含信貸市場融資便利度、資本市場融資便利度、學術論文指數、專利申請指數、青年人才比例指數、勞動力總數指數等當地要素。