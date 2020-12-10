廈門台協會長：台企大陸上市 明年估20家

大陸全國台企聯常務副會長、廈門台協會長吳家瑩表示，RCEP的簽署，大陸發展空間很大。對於台企而言，又有金融加持，未來發展亦不可限量。他表示，今年在大陸上市的台企有7家，明年相信可以達到20家。

據香港文匯網，2020兩岸企業家峰會年會9日在廈門開幕。8日下午先行舉行的金融分論壇上，廈門台商協會，福州台商協會、漳州台商協會，與金圓統一證券有限公司簽署了《服務兩岸企業合作框架協議》。

吳家瑩表示，資本對台企非常重要，台灣市場及規模，限制了企業發展的金融需求；然而大陸有龐大內需市場，加之近期簽署的RCEP，如此巨大發展紅利，台企需要有更多的資本加持以滿足更大的生產配套需求。

會上亦有中國銀行福建省分行、國家開發銀行廈門分行、金圓統一證券等10家福建省內與台商台企關聯度大、具有兩岸特色的持牌金融機構，共同成立「兩岸金融產業合作聯盟」。吳家瑩說，通過2020兩岸企業家峰會年會平台，可讓廣大台企知悉，台企在大陸貸款並不難，有國家信保基金擔保。

「蔡英文上台後，大陸金融機構無法了解台企在台灣的信用資訊，出現了貸款難問題。所以各級政府相關部門也積極落實中央出台的各項政策。」吳家瑩說，不僅如此，當前大陸包括科技板、中小板、上海主板、深圳主板4個板塊，均向台企開放，甚至「插隊」以最短的時間在資本市場獲取資本。

吳家瑩透露：「很多台企想在大陸上市，今年在大陸上市的台企有7家，很多還在排隊，明年相信可以達到20家。」而隨着RCEP的簽署，藉助金融加持，台企「出海」將更加行穩致遠。「蔡英文一直在『反中、抗中』，RCEP台灣沒有加入，在台灣的企業出口到東南亞的貨物將面臨關稅壓力，損害的最終還是台灣的經濟。」吳家瑩說。