金磚新工業創新基地 廈門啟動

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
12月8日2020金磚國家新工業革命夥伴關係論壇在福建廈門舉行。（新華社）
12月8日2020金磚國家新工業革命夥伴關係論壇在福建廈門舉行。（新華社）

2020金磚國家新工業革命夥伴關係論壇8日在廈門舉行。當天會上，金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地在廈門正式啟動。金磚國家智庫合作中方理事會理事長、中聯部副部長郭業洲認為，創新基地的建立標誌着金磚國家新工業革命夥伴關係從倡議已經走向落地，它將為金磚國家在新工業革命浪潮中把握機遇，以科技創新和數位化變革激發新的發展動能提供重要的平台。

據中新網報導，11月17日，大陸國家主席習近平在出席金磚國家領導人第十二次會晤時強調，中方願與各方一道加快建設金磚國家新工業革命夥伴關係，並宣布將在廈門建立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地。

「我認為這一舉措是標誌着推動各國之間務實合作的一個非凡旅程的起點。」新開發銀行副行長阿尼爾·基蕭拉在論壇上表示。

當天會上，金磚國家新工業革命夥伴關係中方工作機制秘書處辦公室發布，促進金磚工業創新合作項目集；《廈門市人民政府與中國通用技術(集團)控股有限責任公司關於發起設立金磚新工業革命夥伴關係創新基地產業基金合作框架協議》等五個項目簽約。

本次論壇為期一天，聚焦加快建設金磚國家新工業革命夥伴關係，圍繞促進產業轉型升級、打造「數位金磚」和「綠色金磚」等三個議題進行討論。

廈門 習近平

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