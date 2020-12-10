包頭新產業 招商逾千億

2020中國新產業峰會8日在內蒙古自治區包頭市開幕，當天，主辦城市包頭與各方達成合作意向項目80個，協議總投資1390億元人民幣，其中在峰會上集中簽約的項目有49個。

據中新社報導，包頭是內蒙古自治區和大陸北方、西部地區重要工業城市，也是一帶一路、中蒙俄經濟走廊重要節點城市。

據峰會組委會消息，這些簽約單位包括中國新產業聯盟、特來電集團、無錫上機數控股份有限公司、中國儲備糧管理集團有限公司、京東雲計算有限公司等多家知名企業。

據包頭市發改委介紹，此次集中簽約項目共涉及11個產業領域，具體包括新材料、新能源、新一代信息技術、環保、裝備製造、生物科技、稀土材料等項目。

包頭市委書記孟凡利表示，以創新無界、開放互聯——變革中的產業機遇為主題的本次峰會，必將為包頭在新發展階段把握科技創新和產業變革帶來新的機遇，為加快融入新發展格局提供極大幫助。