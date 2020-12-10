陸EDA大廠 芯華章獲融資8.7億

EDA（電子設計自動化）智慧軟體和系統領先企業「芯華章」9日宣布完成A輪融資，規模超過人民幣2億元（約新台幣8.7億元），將主要用於全球研發人才和跨界研發人才，支持公司全面布局EDA 2.0的技術研究和產品研發。

新華財經報導，此輪融資由高榕資本領投，五源資本和上海妤涵參與。公司現有股東，雲暉資本、高瓴創投、真格基金、大數長青和華卓產業投資持續且堅定看好芯華章的長期發展，繼續在本輪跟投。

EDA是發展數位經濟的底層核心科學技術，其技術發展直接影響未來每一個行業的數位化效能提升。如果把晶片比喻為設計精美的工藝品，電子設計自動化（EDA）工具就是雕刻它的刻刀。

芯華章成立於2020年3月，註冊資本人民幣7,770萬。從事新一代EDA智能軟件和系統的研發、生產、銷售和技術服務，協助積體電路、5G、人工智慧、雲服務和超級計算等多領域的發展，提供晶片產業解決方案與服務。

芯華章董事長兼CEO王禮賓表示，芯華章正在展開一段技術突破之旅—EDA 2.0是面向未來數位經濟的新型EDA科學技術，它可以簡化晶片創新流程且降低技術門檻，讓創造晶片更簡單，從而加速並賦能產業數位化進程。

EDA主要包含模擬晶片、數位晶片驗證和數位晶片實現三大部分。其中，數位晶片驗證部分占據晶片設計過程大量的研發時間與成本，但由於技術密集性高等原因，大陸團隊在數位驗證工具領域鮮有涉足。