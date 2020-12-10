疫情衝擊 滬中小微企業度難關

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

民建上海市委8日在滬公布的2020年上海中小微企業生存發展指數顯示，2020年上海中小微企業生存發展指數值為64.50分，與2019年的65.53分相比下降了1.03分，處於近四年的最低值。這表明疫情對中小微企業生存發展造成了一定程度的不利影響，但仍有36.5%受訪的中小微企業認為目前經濟發展處於上升期，對新發展格局具有信心。　　

據中新社報導，自2013年以來，民建上海市委先後對上海中小微企業生存發展狀況開展問卷調查。2020年，鑒於年初新冠肺炎疫情爆發，為更好地反映疫情對中小微企業的影響，課題組對調查問卷指標進行了調整，增加了有關疫情影響指標。課題組面向全市中小微企業通過微信平台共計發放問卷1445份，回收有效問卷1445份。　　

具體而言，經營指數、環境指數、信心指數均有變化。　　

其中，經營指數比2019年下降較為明顯，且所有分項指標均有所下降。這表明，疫情對上海中小微企業經營造成較大影響，中小微企業感到經營難度加大。 調查顯示，在疫情影響指標方面，受到疫情衝擊的企業占比30.8%，其中衝擊很大的企業占比6.37%；總體經營困難的企業占比13.7%，同比提高了1個百分點；開工不足和停工較多的企業占比13.6%，同比提高了2個百分點。

信心指數與2019年相比小幅上升。從分項指標來看，一方面，經濟大勢指數上升比較明顯，36.5%受訪的中小微企業認為目前經濟發展處於上升期，表明了中小微企業對經濟大勢信心增強。另一方面，受訪的中小微企業對新發展格局具有信心，有28.8%的受訪中小微企業認為新發展格局機會很大。

疫情 上海

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