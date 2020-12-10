陸勞動力老化 平均年齡38.4歲

日前，大陸中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心在北京發布的《中國人力資本報告2020》顯示，1985-2018年間，包括學生在內的大陸勞動力人口平均年齡從32.2歲上升到了38.4歲。其中平均年齡最高的前五個省市分別是黑龍江、遼寧、吉林、重慶、湖南，平均年齡最低的五個省分是廣東、新疆、海南、貴州、西藏。

據中通社報導，2018年，大陸人力資本總量按當年價值計算為2614兆元（人民幣，下同），其中，城鎮為2288兆元，農村為326兆元，分別占人力資本總值的87.5%和12.5%。

從教育指標來看，1985-2018年間，大陸勞動力人口的平均受教育程度從6.2年上升到了10.4年，其中城鎮從8.2年上升到了11.3年，鄉村從5.6年上升到9.0年。 2018年，平均教育年限最高的前五個省市是北京、上海、天津、江蘇、遼寧；平均教育程度最低的五個省份是甘肅、貴州、雲南、青海、西藏。

1985-2018年間，大陸勞動力人口中高中及以上受教育程度人口占比從11.8%上升到了39.8%，其中城鎮從26.1%上升到了52.7%，鄉村從7.2%上升到了20.7%；大專及以上受教育程度人口占比從1.2%上升到了19.2%，其中城鎮從4.3%上升到了28.6%，鄉村從0.2%上升到了5.4%。

2018年香港勞動力人口的平均年齡是39歲、台灣則是39.5歲。2018年香港的平均受教育年限是12.4年、台灣為13.7年。作為對比，北京平均受教育年限為13.0年，上海為12.0年。

2018年香港勞動力人口中高中及以上受教育程度人口占比是 76.1%，台灣的占比是88.2%。2018年香港勞動力人口中大專及以上受教育程度人口占比是43.3%，台灣的占比是56.0%。作為對比，北京為52.8%，上海為39.5%。