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企業家峰會推進上海台灣商品中心 助台企攻內循環
2020兩岸企業家峰會年會9日閉幕，受疫情影響，今年在台北和廈門設兩個主會場，700多名兩岸企業界跨海視訊，難能可貴的是，無畏疫情和兩岸關係緊張，兩岸企業家交出深化合作成績單，除了發起成立「兩岸文創產業合作聯盟」，還將推進上海台灣商品中心建設，助台中小企業搶進「十四五」時期的內循環戰略。
上海台灣商品中心在上海自貿區開業，將促成台灣中小企業產品布局大陸「十四五」雙循環戰略，拓銷大陸內需、快速落地市場的重要平台。
兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平在閉幕式表示，2021兩岸企業家紫金山峰會明年下半年在南京舉辦，將支持成立「蘇台企業合作聯盟」，也透露峰會正在籌組「海峽兩岸工業互聯網產業推進聯盟」。
張平總結當前推進兩岸企業交流合作的最新進展，他表示，中國農業銀行今年獲得中國銀保監會同意設立台北分行；消費金融合作更是喜上加喜，包括光大銀行與台灣王道商業銀行、螞蟻金服與台灣國泰世華銀行、江蘇銀行與台灣凱基銀行、唯品會(中國)與富邦華一銀行都將合資設立消費金融公司。
此外，紹興市棒壘球場建設運營有限公司和台北棒球協會，10月簽署了場館建設項目技術諮詢專業服務協議，攜手揮棒出擊。
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