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重慶一民宅邊驚現無頭古佛 官方：已被列為區級文物

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數公尺高的無頭巨佛，官方指出此無頭巨佛已被列為文物。（圖／取自澎湃新聞）
重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數公尺高的無頭巨佛，官方指出此無頭巨佛已被列為文物。（圖／取自澎湃新聞）

近日，大陸有微博網友發圖片指出，重慶市南岸區南坪正街一小區內驚現數公尺高的無頭巨佛。據了解，此無頭巨佛為南坪古佛，被列為區級文物保護單位，是重慶市南岸區未定級不可移動文物，南岸區文物管理部門也要求南坪街道加強石佛日常管理。

澎湃新聞報導，9日，重慶市南岸區委員會宣傳部新聞科發布一份由南岸區文物管理部門提供的「關於南坪古佛有關情況的報告」（簡稱情況報告）。

該報告指出，南坪古佛具體開鑿年代不詳，還有待考證。近期，南岸區文物管理所會同南坪街道對石刻造像進行了清理，並向重慶市文物局申報了石窟寺搶救保護項目，希望獲得行業指導及專項資金。

報告強調，南岸區文物管理部門也要求南坪街道加強石佛日常管理。

南坪古佛造像鑿造於重慶市南岸區南坪正街山崖石壁上，1950年左右，佛像頭部曾被破壞，其它部位完好，佛像旁有民國年間所建雷祖殿，1987年被拆毀。

重慶市直轄前，該造像曾被列為區級文物保護單位，直轄後，經第三次全國不可移動文物普查及文物專家評估，將該造像列為未定級不可移動文物。

同日，南岸區文物管理所一名工作人員表示，他們會請專業的鑒定師和文物專家對古佛進行鑑定。

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