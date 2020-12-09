兩岸企業家峰會8合作報告 包括古雷煉化投產進度

兩岸企業家峰會年會9日下午，發布8個產業合作推動小組總結合作報告，其中包括古雷煉化一體化一期百萬噸乙烯項目建設，要在碼頭建設完成，以及取得用地用海許可才會投產。

能源及環保節能產業合作推動小組台方召集人、電電公會會策顧問杜紫軍表示，原定於今年年底投產的古雷煉化一體化一期百萬噸乙烯項目建設，因為受到疫情影響，必須要等到碼頭施工完工之後，才能拿到原料丙烯。

至於在用海用地的取證的部分，杜紫軍指出，希望福建省政府能夠協助，跟大陸中央相關部委協調，希望能夠儘快的能夠取得許可。

資訊產業推動小組台方召集人、電電公會理事長李詩欽表示，2021年雙方將在5G、智慧城市以及工業互聯網繼續推動合作。

在5G方面，李詩欽指出，將推動兩岸企業和機構探索5G商用的場景運用的領域，同時鼓勵兩岸企業在歐美的認同及技術體系中的合作。

在智慧城市方面，李詩欽提到，就兩岸智慧城市試點工作，結合單位各地的智慧城市的規劃協調，推動重點流動狀態在試點城市落地，鼓勵雙方企業展開項目合作。

在工業互聯網方面，李詩欽認為，借由海峽兩岸工業互聯網產業推動聯盟的平台，共同推動工業互聯網產業創新合作的機制、培訓交流的工作，結合工業互聯網的發展共通性的問題，展開解決方案的研發，以推動產業標準的制定，雙方將繼續務實推動專案的合作。

金融產業合作推動小組台方召集人、國票金控董事長魏啟林指出，雙方下一步工作重點是共同研究數位信任技術、共同研究金融標準化的基本架構、探索兩岸數位金融標準互通的可行性、協助設立兩岸合資的貨幣經紀公司。

生物科技與健康照護產業合作推動小組台方召集人、國光生技董事長詹啓賢表示，今年冬天可能會有流感和新冠肺炎的病毒雙重夾擊，國光生技的流感疫苗，已經在去年完成了在河南的3,300人的臨床試驗，同時也將血清標本送到中國食品藥品檢定研究院，期盼能夠在明年農曆年前獲得流感審批。