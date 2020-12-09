國際信評機構穆迪發表報告 對大陸地方政府展望為負面

國際信評機構穆迪發表報告，指出大陸在新冠肺炎疫情當中逐步復甦，但各省復甦力度不同調，經濟前景面臨的風險仍然為下行，對明年大陸地方政府的展望為負面。

據港媒香港電台與信報報導，穆迪的報告指出，大陸地方政府一般公共預算收入的增速，在疫情前已有所放緩，而為應對疫情的減稅降費政策，導致稅收基礎進一步縮小。因此，地方政府的復甦將落後於總體經濟復甦速度。

穆迪並指出，財政政策雖仍將支持經濟增長，但這將通過增加債務來推動。資金缺口預計會進一步擴大，這是因為地方政府會繼續通過國企支持其公共基建項目投資，進而提高地方政府的或有負債風險。

穆迪預計，中國大陸今年經濟增長將大幅放緩至2.2%，明年則增長7%。但報告指，如果繼續減稅降費應對疫情衝擊，地方政府的一般公共預算收入的回升，將滯後於GDP反彈。

穆迪並預計，今年地方政府的預算債務負擔，將達到財政收入約97%，而去年為83%。