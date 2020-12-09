陸手機零組件也缺貨 舜宇光學手機鏡頭出貨量大減19.2%

香港今年最大IPO京東健康8日在香港聯交所上市，股價暴漲逾55%，市值突破港幣3,400億元，超越阿里健康成為互聯網醫療市值最大的公司，這家全球最年輕的獨角獸究竟是怎麼誕生的？

2020-12-09 20:22