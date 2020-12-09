格力不認失敗再推出新5G手機 改掛「大松」品牌

相隔兩年之後，格力又推出新手機，但不再沿用格力品牌，而是換成「大松」品牌，官網定價人民幣2,699元，預計12月12日陸續發貨。

每日經濟新聞報導，格力電器在其官方商城及格力董明珠店悄悄上架大松5G手機，配置SA&NSA雙模5G晶片，搭載高通驍龍765G處理器、5000mAh大容量電池，官網定價人民幣2,699元。

值得注意是，格力上一次推出手機新品是在2018年，而此次新上線的5G手機不再沿用格力品牌，而是換成大松品牌。大松是格力旗下主營生活電器的品牌，消費者比較熟悉的產品是大松電鍋。

市場分析，高通驍龍7系列處理器主打中端市場，這意味大松5G手機的市場定位是中端機。

家電行業分析師劉步塵認為，改用大松品牌反映格力和董明珠心態的變化。雖然董明珠不承認格力手機失敗，但從2015年格力開始做手機至今的市場銷售表現來看，格力手機存在感很弱，如果繼續用格力品牌難保成功，再次失敗則會對格力這一品牌帶來負面影響。

此外，改用大松品牌也說明手機在格力業務布局中的地位和重要性有所下降，這也有可能是格力要退出手機市場的一個信號。

家電行業觀察家張彥斌也持類似觀點，他稱，格力進軍手機，原本是想做智慧家居入口，如今看來，智慧家居不是簡單地用手機做入口就行，還需要強大的後台支撐。格力也許是看到把手機作為智慧入口的價值不大了，因此將手機業務放在格力品牌的體系裡，意義也不大了。

還有手機行業資深人士認為，格力做手機背後的邏輯是，萬物互聯需要一個中樞，企業也需要了解這個中樞。格力電器並不希望把命運完全交到別人的手裡。