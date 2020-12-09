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前IMF副總裁朱民：十四五期間要增加人均收入，而非GDP

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
IMF前副總裁朱民。（中新社）
IMF前副總裁朱民。（中新社）

前國際貨幣基金組織（IMF）副總裁朱民指出，大陸人均國內生產總值（GDP）2019年首次超過1萬美元，已步入中等收入國家行列，「十四五」時期將會面臨三大挑戰：中等收入陷阱，全球地緣政治變局和人口老齡化，經濟結構要適時改變。

他建言，「十四五」期間要關注的是人均收入的增加，而不是GDP增加，另外，針對「十四五」雙循環格局，供應鏈必須重新配置。

清華大學國家金融研究院院長、前IMF副總裁朱民在全球化智庫舉辦的大使圓桌會議上表示，大陸今年步入中等收入國家行列，但從中等收入國家要邁入高收入國家，這一目標不容易實現。

朱民說，大部分發展中國家從步入人均GDP1萬美元開始就產生分化，也就是將面臨所謂的中等收入陷阱。

朱民指出，十四五期間（2021-2025）中國將面臨中等收入陷阱，要在未來10-20年繼續保持穩定的發展，必須考慮經濟架構要適時改變。

在全球掀起貿易保護主義，大陸要在貿易往來、人才與資本流動等對外高度開放，必須重視地緣政治風險。同時，大陸人口紅利不再， 目前超60歲人口有2.5億，到2050年人口預計將下降3300萬，將出現勞動力短缺的壓力，而基礎設施條件要做好因應老齡化結構，將是當務之急。

朱民認為，「十四五」時期為應對挑戰，中國經濟應瞄準人民收入的增加，而不是GDP增加。 首先要聚焦高質量增長，其次是提出以人為中心的發展。

針對「十四五」規劃提出雙循環新發展格局。朱民說，在發展內循環方面，目前中國的供應鏈還不是特別順暢，比如晶片的核心被關鍵技術有被「卡脖子」的風險，在供應鏈方面必須配置以確保國內供應鏈、國內生產能更有效地滿足國內需求。

在連結國際大循環方面，朱民說，中國仍需要國際市場的資源、技樹、人才、資本、管理及市場，特別是在國際市場中推動中國技術升級，也能藉資源配置提高附加價值。

朱民強調，「十四五」規劃要重點發展的科技化和數位化。他強調，新冠疫情進一步推進了智能技術和數位化的應用和發展。未來打造數位基礎設施會成為「十四五」重大戰略的關鍵部分。

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