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疫情後豬還在風口上 大陸上千家房企跨界養豬

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸地產企業跨界不斷，多家房企打起了養豬主意。圖／取自央視新聞
大陸地產企業跨界不斷，多家房企打起了養豬主意。圖／取自央視新聞

大陸地產企業跨界不斷，加上疫情後豬價高企，多家房企打起了養豬主意。有數據顯示，大陸今年房地產開發商達10萬家，其中逾1400家企業經營範圍同時包含「豬」和「房地產」，且身兼這兩個雙重角色的企業，大多實力雄厚，從註冊資本來看，5成以上的相關企業註冊資本在1千萬（人民幣，下同）以上。

第一財經報導，大陸房企跨界經營並不罕見，但是近年跨界養豬的房企數量多到令人咋舌，且今年跨界養豬的企業尤其多。

天眼查專業版數據顯示，大陸目前有超過1400家經營範圍同時包含「豬」和「房地產」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業，其中，6成以上的企業成立於近5年。從地域分布來看，廣東省相關企業數量位居第一，占大陸全國相關企業總量的44%。

房企跨界養豬要從2014年說起，當時萬達集團董事長王健林宣布斥資10億元養30萬隻豬，有人問王健林如何看待養豬業，王健林自信地回答：「養豬還是容易的嘛，總比蓋五星級酒店容易多了。」然而僅一年時間不到，萬達的養豬場就慘淡收場。

雖然萬達養豬失敗，卻引來更多同業進入養豬業。2016年，恒大宣布投資3億元在貴州援建110多個養豬農牧基地；2018年5月，碧桂園也開始公開招募「養豬事業部負責人」，同年6月，碧桂園農業控股有限公司正式揭牌。除此以外，中糧、華潤、綠城等一眾企業也紛紛加入養豬隊伍。

今年3月，萬科正式成立食品事業部，在業務開展初期，主要布局生豬養殖、蔬菜種植、企業餐飲三大領域，正式進軍養豬業；5月7日，萬科招聘小程序「萬招君」發布了一則徵才訊息，公開招募豬場拓展經理、聚落化豬場總經理、開發報建專員（養豬場）、獸醫（豬場）等，應徵學歷門檻均需本科以上；7月，萬科宣布收購利津華育養豬有限公司。

中科院研究員認為，上千家大陸房企轉行養豬，如果只圖短期轉型，忽略了養豬行業的周期性和波動性，未必人人都能成功。

不過，某上市房企戰略投資部負責人指出，有些地產商之前的核心能力是「買地能力」，但是這種能力是有階段性的，當在市場上拿不到地了，往往選擇主動轉型，尋求多元化發展。上述負責人直言，住宅或商辦的經營性用地不能定向，但帶著產業用地就有可操作的空間。「地產公司資金相對多，若能既投風口產業又能順便圈地，這筆帳不虧。」

房地產 王健林 養豬場

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