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兩岸企業家峰會 蕭萬長提四項建議

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長。圖／取自本報系資料庫
兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長。圖／取自本報系資料庫

兩岸企業家峰會今日以視訊方式在台北與廈門舉行，台方理事長蕭萬長因身體不適缺席，由副理事長邱正雄宣讀蕭萬長的致詞。蕭萬長對擴大兩岸產業融合提出四項建議，並建議峰會設立一個常設機制，邀請大陸相關部門共同解決台商遭遇到的難題。

蕭萬長在今年峰會提出四項建議。首先，鼓勵台企拓展大陸內需市場，今年大陸提出十四五規劃與2035遠景目標，陸方今後將以構建國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。峰會應重視這一未來發展新趨勢，積極研究具體方案，協助台企和台青拓展大陸蓬勃發展的內需市場。

其次，蕭萬長表示，要協助台商參與大陸新基礎設施建設。大陸將統籌布局推進第五代移動通訊、工業互聯網、大數據中心等現代化新型基礎建設，許多台企在這些領域有豐富的經驗與成果，未來兩岸企業應積極合作，峰會可扮演橋樑角色。

第三，要推動兩岸在健康醫療、智慧城市和環保等領域的合作；此外，雙方也可以加強精準醫療、疫苗研發、藥物臨床試驗、中醫藥研發等方面的合作。最後，要繼續落實深化會抬措施，協助解決台企經營困難。

蕭萬長也表示，今年峰會在新冠疫情餘波盪漾、國際經貿格局動盪、市場需求急劇萎縮的重大環境變遷的艱難時刻召開，仍吸引700多名企業家與會，體現兩岸企業家的堅定信心。

蕭萬長 台商 疫情

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