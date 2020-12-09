阿里國際站台商訂單增68% 郭奕麟：「斜槓」數位化助攻

受疫情肆虐、RCEP簽署後關稅不確定等因素影響，阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟今（9）日表示，台灣有許多「隱形冠軍」的中小企業，擁有出色的研發製造能力，在逆勢下，善用電商能力，轉型數位化，成為外貿「斜槓」菁英。今年來中小企訂單量估增約68%。

阿里巴巴國際站今日舉辦「2020外銷電商領袖大會」，也邀請國際站上的台灣商家分享數位化外貿成功的經驗。阿里巴巴國際站提供來自190國買家、超過2億商品的數據分析，幫助中小企業更快速、便捷地降低獲客成本。

「電商數位轉型不是放棄現有的貿易模式，而是增加外貿的斜槓能力」郭奕麟說，台商以往在美國接單，在大陸、東南亞生產的銷售模式，在疫情影響下，買家端跟端的距離越來越短，商家能否有因應能力？如疫情重大事件，影響買家採購需求量，商家的週轉能力等，訂單分散在不同市場，從而降低衝擊。

阿里巴巴國際站觀察，疫情爆發以來平台上日均活躍買家年增率達100%，新買家具有年輕化、多國化、無線化的三大趨勢。許多台灣中小企業也積極導入電商外貿模式，進駐阿里巴巴國際站的台灣商家年增率達30%。

目前，阿里巴巴國際站台灣商家約2,000家，家數年增 30%，今年以來訂單量成長約68%。台灣美妝、紡織等因疫情期間線上業績大幅成長。

今年來台灣前五大活躍買家高速成長，汽車零配件，五金工具、機械、健康保健、美妝保養，年成長率分別為60%、13%、21%、116%、36%。

郭奕麟表示，未來訂單呈現「短、平、快」（交貨期短、平價、運貨快速）特性，加上未來各國多邊貿易協定會越來越多，商家要提前準備，鞏固電商能力，因應未來疫情後的全球市場變化。

郭奕麟指出，雖然明年疫苗將問世，但電子商務行為趨勢是不可逆的，傳統的外貌參展模式一定會被改變，台灣商家準備好了嗎？一定要增加數位化工具，特別是新興市場買家，泰國、越南等不斷往線上平台發展。相較之下，台灣中小企業轉型之路需加快腳步。