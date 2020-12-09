杜紫軍：古雷煉化項目預計2021年投產

兩岸企業家峰會能源及環保節能產業合作推動小組召集人杜紫軍9日表示，原定於今年年底投產的古雷煉化一體化一期百萬噸乙烯項目建設，因為受到疫情影響，必須要等到碼頭施工完工之後，才能拿到原料丙烯，計畫在2021年正式投產。

至於在用海用地證件取得，杜紫軍指出，希望福建省政府能夠協助，跟中央相關部委或協調，希望能夠儘快的能夠取得許可。

關於資質工程領域專案，小組過去的一年安排兩岸企業積極對接，協助在工程招標中發生的各項資質困難，爭取合作商機，具體的成果在台灣和平電廠空汙改善工程項目，已由兩岸企業共同承攬中標簽約。

中標簽約在海外的部分，杜紫軍舉例，台灣企業分包給大陸化學工程第三以及第十一建設公司，有關在阿曼塑膠工業園區蒸汽裂解項目，都已經在執行中。

另外，台灣企業也分包給大陸能源建設集團、天津電力建設，在馬來西亞柔佛州聯合電站循環項目土建部分順利進行中。

在大陸方面，台灣企業承包給大陸青島武船麥克德莫特海洋工程公司，大型模組運輸工程項目在執行中，大陸石化分包給台灣企業，有關古雷石化人流管理以及網路硬體專案完成的議價得標。

杜紫軍指出，大陸中石化鎮海煉化以及中石油、中海化學的火炬項目，在小組跟秘書處協助排除投標的資質之後，也由台灣的企業中標簽約。

擴展新能源，可再生能源及環保技術合作部分，杜紫軍表示，小組持續協助兩岸相關企業在海外太陽能電站的開發，以及大陸土壤污染整治試點合作項目，正在逐步的推進落實中，預計在下一個年度應會有更明確的成果，

展望明年，杜紫軍認為，兩岸所有企業都希望全球新冠肺炎這個疫情能夠減緩。小組已有規劃，會在適當的時間，舉辦兩岸海外工程經驗交流座談會，以及節能環保產業合作研討會，鼓勵兩岸峰會的新會員，以及有關企業能夠參加，擴大這個現有的產業合作範圍，開發新的合作機遇，爭取更多未來合作項目。

杜紫軍表示，小組同時也會特別針對在大陸及海外的石化環保綠能，與若干已經鎖定的一些特定工程項目，能協助兩岸企業能夠和潛在的合作夥伴能夠順利對接，作為明年向峰會報告具體的目標。