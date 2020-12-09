銀保監痛批：信託業陽奉陰違 跨越監管紅線

中國銀保監會副主席黃洪表示，中國大陸的信託公司展業、盈利邏輯均存在錯位，熱衷於投機並發展形成濃厚的江湖草莽氣息，各種跨越監管紅線、陽奉陰違的現象頻繁發生；大量存在損害委託人和受益人利益的行為。

據香港信報財經網，銀保監網站刊登黃洪在中國信託業年會上的講話並強調，信託公司要樹立賺「辛苦錢」的理念，杜絕與監管博弈的心態，今後嚴監管、強監管態勢將進一步鞏固，監管問責也將更加嚴格。

他並指出，大陸信託公司在守正文化方面存在三個問題，包括不夠坦蕩、不夠規矩及不夠擔當，而且未完全做到對委託人的勤勉盡責及專業不強。信託業要杜絕與監管博弈的心態，不通過變通或繞開監管規定開展信託業務，更不能以此尋求相對於其他信託公司的不正當競爭優勢。

他續稱，信託公式要提升全面風險管理能力，探索構建與信託業特點相匹配的全面風險管理體系，將風險與收益切實讓渡給投資者，實現賣者盡責基礎上的買者自負。