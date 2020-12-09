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華晨汽車所有存續公司債券21日起停牌 確保重整順利

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華晨汽車集團9日公告指出，公司目前所有存續的公司債券將自21日開市起停牌。圖／取自新浪網
華晨汽車集團9日公告指出，公司目前所有存續的公司債券將自21日開市起停牌。圖／取自新浪網

債券違約後不久即陷入重整困境的德國BMW大陸合資夥伴企業華晨汽車集團9日公告指出，為確保債權申報及審查等重整各項工作的順利開展，避免債券價格大幅波動，公司目前所有存續的公司債券將自21日開市起停牌。

路透報導，公告指出，遼寧省瀋陽市中級法院已於4日（上周五）依法指定華晨汽車集團清算組擔任華晨集團管理人。

華晨汽車集團7日表示，根據法院相關公告，華晨集團的債權人應於2021年2月24日前，向清算組擔任的管理人申報債權，未依法申報的，在重整計畫執行期間不得行使權利。

據了解，瀋陽市中級法院就在11月20日公告指出，受理債權人對華晨汽車集團重整申請，此舉意味著該集團正式進入破產重整程序。新華社援引華晨集團相關負責人指出，本次重整只涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。

信用評級公司大公國際資信評估7日表示，華晨破產重整使其債券無法償付本息，因此決定將華晨集團主體信用評級，以及由大公評級的相關債券評級均調降為C。大公在11月中旬對華晨集團主體及相關債券的評級為CCC。

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