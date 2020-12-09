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張志軍：台灣經濟離不開大陸 兩岸應互利共贏

聯合報 / 特派記者林宸誼／廈門即時報導
大陸海協會會長張志軍。特派記者林宸誼／攝影
大陸海協會會長張志軍。特派記者林宸誼／攝影

大陸海協會會長張志軍9日在兩岸企業家峰會上表示，台灣的經濟是離不開大陸，雙方應該通過這樣的一些平台，來多搭建一些能夠實現互利共贏的前景，兩岸企業家峰會已經成為兩岸在經濟領域交流合作的一個最重要的平台。

張志軍指出，在兩岸民眾的共同努力下，兩岸經濟這些年來還是得到發展，例如像今年儘管有新冠疫情的衝擊和影響，但是兩岸進出口貿易額為2,356.9億美元，代表的是台灣的經濟是離不開大陸。

張志軍表示，兩岸企業家峰會平台從2013年以來，雙方在8個產業推進小組的共同努力下，這個平台還是有效的發揮作用，相信透過這次峰會的舉行，特別是在大陸今年在五中全會之後為未來經濟社會發展的第十四個五年規劃中，中長期的遠景目標，雙方能夠抓住大陸發展的一些機會，能夠為兩岸關係的和平發展和融合發展，能注入新的活力。

張志軍坦言，很遺憾的是，2016年台灣政局發生變化，台灣當局拋棄拒絕承認一個中國原則和九二共識，兩岸關係出現這樣的一種局面，是兩岸民眾都不願意看到這樣的局面，如果能夠使關係變好，兩岸關係中的一個重要的政治基礎，就是體現一中原則的九二共識，必須要得到繼續的堅持，否則兩岸尤其是在政治層面會出現動盪的局面。

張志軍 九二共識

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