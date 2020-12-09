金磚國家新工業革命夥伴 創新基地廈門正式啟動

2020金磚國家新工業革命夥伴關係論壇8日在廈門舉行。當天會上，金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地在廈門正式啟動。金磚國家智庫合作中方理事會理事長、中聯部副部長郭業洲認為，創新基地的建立標誌着金磚國家新工業革命夥伴關係從倡議已經走向落地，它將為金磚國家在新工業革命浪潮中把握機遇，以科技創新和數位化變革激發新的發展動能提供重要的平台。

據中新網報導，11月17日，大陸國家主席習近平在出席金磚國家領導人第十二次會晤時強調，中方願與各方一道加快建設金磚國家新工業革命夥伴關係，並宣布將在廈門建立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地。

「我認為這一舉措是標誌着推動各國之間務實合作的一個非凡旅程的起點。」新開發銀行副行長阿尼爾·基蕭拉在論壇上表示。

當天會上，金磚國家新工業革命夥伴關係中方工作機制秘書處辦公室發布，促進金磚工業創新合作項目集；《廈門市人民政府與中國通用技術(集團)控股有限責任公司關於發起設立金磚新工業革命夥伴關係創新基地產業基金合作框架協議》等五個項目簽約。

本次論壇為期一天，聚焦加快建設金磚國家新工業革命夥伴關係，圍繞促進產業轉型升級、打造「數位金磚」和「綠色金磚」等三個議題進行討論。

大陸工信部部長蕭亞慶通過視訊致辭，福建省省長王寧、俄羅斯聯邦工業和貿易部副部長格魯傑夫，南非貿易工業和競爭部工業競爭和增長司副司長伊爾莎·克拉格，金磚國家工商理事會中方理事、中國通用技術集團總經理陸益民，聯合國工業發展組織總幹事李勇，福建省委副書記、廈門市委書記胡昌升先後致辭或視訊致辭。