兩岸最高層級的民間經貿領袖平台—兩岸企業家峰會，今年由台北主辦，9日移師廈門舉行，大陸國台辦主任劉結一在開幕式致詞中表示，大陸是今年全球唯一經濟正增長的主要經濟體，成為世界經濟增長的重要引擎，也對台灣經濟起到強有力拉動作用，「可以想像，如果台灣對外貿易，如果沒有大陸的發展，台灣經濟今年將難以維持正增長。」

劉結一指出，今年前11個月兩岸貿易額年增13.8%，兩岸進出口貿易額為2356.9億美元；今年前10月，台灣對大陸和香港出口占比達到43.6%，是近十年最高。

在世界經濟陷入衰退、經濟全球化遭遇逆流的背景下，劉結一提到，大陸堅定推進兩岸經濟合作，實踐證明，大陸是廣大台灣同胞的堅強後盾和穩定的依靠，一年來兩岸企業家峰會，雙方直面挑戰、克服困難，推動兩岸交流合作，協助台企復工復產、開工，正常推進合作專案商談合作建設，保持兩岸經濟合作規模。

劉結一指出，不久前，中共19屆五中全會，通過中共中央關於制定國民經濟和社會發展的第14個五年規劃，和2035年遠景目標的建議，這是兩岸同胞共同的光輝前景、共同的歷史意義。

劉結一強調，要堅持一個中國原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇制度，和政策支持台商來參與一帶一路建設和國家經濟協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。

劉結一認為，這些重大機遇和長期利好，將為廣大台胞台企在大陸發展創造更廣闊空間，為台灣同胞加入民族復興提供更有力。

劉結一表示，將深入貫徹落實峰會建議，支持更多台資產業在參與十四五時期建設，實現更大更好發展，在高品質發展、提質增效，在新發展格局帶來了新產業。

劉結一提到，上個月，大陸和東協十國和日本、韓國、澳洲簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），建立了世界上人口最多、經貿規模最大、法人福利最強的自由貿易協定，成員國總人口22.1億，第一批合計26.25兆美元，總出口貨5.2兆元，均占全球約30%。

協定將實現地區各成員國之間貨物貿易、服務、貿易和投資高水準開放，極大提升虛報投資自由化便利化水準，提升地區吸引力和競爭力，為促進地區的發展增添新動能，成為拉動全球增長的重要意義。

劉結一指出，近水樓台先得月，協定裡也是台胞台企、台商力度大、布局未來的重大利好，充分的參與深處大型管理雙重緩新發展觀就一定能夠實現更大收穫。

劉結一表示，本次峰會年會以面對新形勢、再創新，即為第幾件量企業家和各界人士共同應對複雜變數和風險挑戰的決心，也展現給大家。

劉結一期望當前形勢下，台資企業和廣大台胞克服障礙，排除干擾，把握兩岸關係發展大局，堅持走兩岸關係和平發展，融合發展的正確道路，一道共擔民族復興責任使命，共享國家發展經驗榮耀，希望本次峰會深入交流，凝聚共識，推進合作，達成更多成果。

劉結一指出，中共中央台辦，國務院台辦將一如既往大力支持峰會工作，企業是兩岸經濟合作總體，也是推動兩岸關係發展工程，希望峰會雙方繼續團結，帶領企業家大力加強交流合作，擴大利益蛋糕。