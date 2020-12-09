大學餐廳員工用炒菜大鍋洗拖把 廠商遭罰款

12月7日，河南鄭州，華北水利水電大學（龍子湖校區）有網友拍攝到一餐廳窗口，身穿工作服裝的工作人員打掃衛生，拖地時用拖地的拖把放在做飯鍋裡洗，此舉引發大陸網友熱議。 12月8日，該校公佈處理決定，對當事員工辭退處理，罰款2000元人民幣；餐廳經理留職查看兩個月，併罰款1000元；承包商店罰款一萬元。

華北水利水電大學周二（8日）通報，已辭退該名員工，罰款2000元人民幣，同時要求廠商經理停業整頓及罰款1萬元。

據悉，七日晚上11時許，華北水利水電大學發現有同學在網上反映龍子湖校區二區餐廳窗口拍到清潔違規一事，後勤服務中心立即通知餐飲科和涉事餐飲公司等相關部門。經調查核實，「阿秀哥炒米」員工違反管理規定和操作規程。涉事餐飲公司經理其後致歉，願接受同學批評和校方進一步處理。校方並要求檔口商戶停業整頓檢討和整改。

周二凌晨時分，該廠商向全校師生作出書面道歉。華北水利水電大學的後勤服務中心，則按食品安全規定批評餐飲公司，要求立即排查安全隱患，限期3日全面整改，並作出上述罰款；餐廳經理留職查看兩個月，及罰款1000元。

網友表示，「大鍋洗了拖把，又來炒菜，誰敢再吃？」、「膽真大！居然敢穿工作服裝洗拖把，自己找死！」