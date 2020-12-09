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人民幣中間價 續創近2年半新高
大陸外滙交易中心9日公布，人民幣對美元中間價報6.5311元，較上個交易日升9點，連六日調升，繼續創下2018年6月26日以來，近兩年半新高。
第一財經報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，大陸經濟韌性強，底氣足，所以人民幣匯率沒有大幅貶值的基礎，但在內外部不確定性因素的影響下，有可能會產生波動。
他認為，明年別的國家復工復產後，大陸訂單轉移效應會消退，防疫物資的需求也會減少。這種情況下，出口能不能保持超預期的快速增長，存在一定不確定性。
他表示，今年前5個月人民幣貶值，6月後開始升值，先抑後揚的走勢對市場是匯率風險教育。企業對於這種走勢，需採取主動的匯率風險管理措施，堅持低買高賣的原則避免追漲殺跌；樹立風險中性的意識，建立嚴格的財務紀律。
從國際經驗來看，應對匯率的波動，只有經濟金融體系健康，才能夠充分享受匯率浮動和資本流動帶來的好處。
人民幣短期升值趨勢對於大陸經濟的影響有弊有利。分析稱，升值對於出口是不利的，對進口是有利的，這是最表面的現象，還有更深層次的問題；人民幣升值背景下，應該減少淨出口對GDP增長的貢獻率的占比。
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