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大陸11月CPI年降0.5％ PPI年降1.5％

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
受食品價格由漲轉降影響，大陸11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%。大陸國家統計局
受食品價格由漲轉降影響，大陸11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%。大陸國家統計局

大陸國家統計局9日公布統計數據，11月消費者物價指數（CPI）年減0.5%，受食品價格由漲轉降影響；11月生產者物價指數（PPI）年降1.5%，工業生產穩定恢復，市場需求回暖。

網易財經報導，大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，大陸持續推進「六穩」、「六保」工作，豬肉等重要民生商品價格繼續回落。11月CPI月降0.6%，其中，食品價格下降2.4%，影響CPI下降約0.53個百分點。

食品中，隨著生豬生產不斷恢復，豬肉價格繼續下降6.5%，降幅收窄0.5個百分點；鮮菜和雞蛋供應充足，價格分別下降5.7%和1.6%。

受去年同期對比基數較高影響，11月CPI下降0.5%。其中，食品價格由上月上漲2.2%轉為下降2.0%，影響CPI下降約0.44個百分點，是帶動CPI由漲轉降的主要原因。

此外，大陸工業生產穩定恢復，市場需求持續回暖，工業品價格繼續回升。11月PPI年降1.5%，降幅比10月收窄0.6個百分點。其中，生產資料價格下降1.8%，降幅收窄0.9個百分點；生活資料價格下降0.8%，降幅擴大0.3個百分點。

11月PPI由10月持平轉為月漲0.5%。其中，生產資料價格上漲0.7%，漲幅比10月擴大0.6個百分點。

CPI

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