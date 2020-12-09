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陸嚴管金融科技公司 不鬆手

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸銀保監會主席郭樹清昨（8）日表示，少數科技公司在小額支付市場占主導地位，涉及廣大公眾利益，具備重要金融基礎設施的特徵。他還意有所指地強調，要關注大型科技公司新型大而不能倒風險，要及時精準拆彈。外界解讀，大陸官方持續嚴管螞蟻集團等金融科技公司。

郭樹清在2020年新加坡金融科技節上發表視訊演講指出，大陸金融科技應用整體上，在法律規範和風險監管等方面是「摸著石頭過河」，遇到過不少問題，也積累一些經驗教訓。

郭樹清舉例，P2P網貸機構本來定位為金融資訊仲介，但在實踐中，絕大多數機構事實上開展信貸和理財業務。據統計，過去14年裡先後有1萬多家P2P上線，高峰時同時有5,000多家營運，年交易規模約人民幣3兆元，壞帳損失率很高。近年來在持續清理整頓下，到11月中旬實際營運的P2P網貸機構已經全部歸零。

郭樹清指出，金融科技行業具有「贏者通吃」的特徵，大型科技公司往往利用資料壟斷優勢，阻礙公平競爭，獲取超額收益。傳統反壟斷立法聚焦壟斷協議、濫用市場、經營者集中等問題，金融科技行業產生許多新的現象和新的問題，需要更多關注大公司是否妨礙新機構進入，是否以非正常的方式收集數據，是否拒絕開放應當公開的資訊，是否存在誤導用戶和消費者行為等。

他強調，在此同時，要關注新型「大而不能倒」的風險。少數科技公司在小額支付市場占據主導地位，涉及廣大公眾利益，具備重要金融基礎設施的特徵。一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，及時精準拆彈，消除新的系統性風險隱患。

郭樹清指出，過去一段時期裡，一些第三方支付公司對客戶網路購物備付金附加投資理財功能。投資收益遠高於同期銀行存款利率，而且可以隨時贖回，對銀行存款和正常資管市場帶來很大衝擊。

P2P 理財

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