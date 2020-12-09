兩岸金融產業合作 促成三授信案 成效顯現

今年的兩岸企業家峰會的第一個金融相關活動就是成立「兩岸金融產業合作聯盟」，並促成三個跟台資中小企業有關的簽約合作授信案，協助台商解決貸款難的問題。

其中一項是金圓統一證券與福州市台協、廈門市台協、漳州市台協，共同簽訂「服務兩岸企業合作框架協定」。

廈門市台協會長吳家瑩表示，疫情期間許多台資企業面臨到一些轉折，一些經營上問題，透過簽定金融服務中小台資企業合作項目簽約，恰好也是在年關之前，確實解決中小台企在大陸貸款的問題，而且福建省現在金融單位都有信保基金，讓中小台企順利跟銀行貸到款，貸款以後就能發展企業。

另外兩個簽約項目，分別是廈門市融資擔保公司，與中國銀行廈門分行、廈門銀行簽訂「服務中小台資企業融資增信基金協定」；以及廈門銀行與中國出口信用保險公司福建分公司、廈門分公司簽訂「服務在閩台資中小企業出口授信支持協議」。

福建省副省長郭寧寧表示，福建是台胞台企登陸的第一家園，是大陸台資企業最集中的地區之一，也是兩岸各領域交流合作最密切的地區之一，福建也將把這個台商台胞金融信用證書，打造成兩岸共同家園的信用文化品牌，也將探索建立閩台兩岸企業信息共享信用互通機制，探索企業資產評估互認，鼓勵台商台企協會組建信用擔保機構。

郭寧寧指出，福建還要推動台企台胞金融服務便利化、同等化、普惠化。