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福州臨空經濟區 建構開放門戶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

規劃面積145平方公里的福州臨空經濟示範區，以長樂國際機場為支撐，將集聚發展航空運輸業、臨空高端製造業、新一代信息技術產業、現代服務業等，推動臨空產業集群與濱海現代都市融合發展。　　

中新社報導，日前大陸國家發展和改革委員會、中國民用航空局印發《關於支持福州臨空經濟示範區建設的復函》，支持福州臨空經濟示範區建設；福建省發展和改革委員會公佈《福州臨空經濟示範區總體方案》。

福建農林大學經濟學院經濟專家戴永務表示，臨空經濟示範區將成為民航業與福州經濟相互融合、相互促進、相互提昇的重要載體，進一步提高福州的開放水平。　根據《福州臨空經濟示範區總體方案》，福州臨空經濟示範區將構建一核四區格局，建設大陸國家東南片區及兩岸客貨運中轉、配送和採購中心，建設航空港及物流區、現代服務業區、城市功能區，建設區域航空樞紐，發展臨空相關產業。　　

今年9月，福州長樂國際機場二期擴建工程啟動，總投資214億元（人民幣，下同）；工程建成後，可滿足年旅客吞吐量3600萬人次的使用需求。近年來，長樂機場快速發展，年旅客吞吐量從2012年的785萬人次增加到2019年的1476萬人次。　

目前，依託福州長樂國際機場樞紐，福州臨空經濟區一批項目進展順利：京東亞洲一號福州長樂物流園3棟倉庫全部投用，中國智能骨干網核心節點項目一期4棟廠房竣工並通過驗收等。　

福建既是21世紀海上絲綢之路核心區也是對台先行先試區域，對台及海絲元素仍是福州打造臨空經濟示範區的突出優勢。福州市相關負責人表示，福州臨空經濟示範區將搭建便利口岸平台，建設沿海開放門戶。

該負責人說，福州臨空經濟示範區將深度融入一帶一路建設，打造電子信息產品、紡織化纖、汽車及零部件、船舶、傢具及裝飾品、建材等重點出口商品基地，構建海上合作支點。同時，深化對台產業合作和人文交流，建設便捷高效綜合樞紐和對台交流的開放門戶。

機場 福建

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