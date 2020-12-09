兩岸金融產業聯盟成立 中小台商貸款難題有解

為解決台商貸款難的問題，「兩岸金融產業合作聯盟」8日在廈門成立，廈門台協會長吳家瑩表示，這是由福建省和廈門市政府出面做擔保，對解決中小台商貸款難問題相當及時。

吳家瑩表示，大陸的銀行若要貸款給台資企業，向來缺少的就是台企的信用資訊，先前在馬英九政府時代，兩岸的信用資訊是互通，但現在兩岸已經中斷，中斷後銀行沒有台企信用的資料，就很難貸款給台企，現在福建省和廈門市願意出面擔保，與銀行協商貸款給台企，可以解決台企在整個大陸發展貸款的問題。

包括中國銀行福建省分行、農業銀行福建省分行、國開銀行廈門分行、中國出口信用保險公司、廈門市融資擔保公司、廈門銀行、君龍人壽、富邦產險、圓信永豐基金、廈門金美滿消費金融、廈門兩岸股權交易中心等，都是兩岸金融產業合作聯盟成員。

廈門銀行董事長吳世群，代表兩岸金融產業合作聯盟成員，宣讀「聯盟共同宣言」，表示將共同推進金融產業合作、共同推進服務質量提升、共同守護兩岸企業的權利。

兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組陸方召集人李禮輝表示，以往大陸擔保金基與資本金是1比1的關係，這次借鑑台灣的徵信擔保基金，可做到八至十倍的制度來推行。

李禮輝指出，接下來希望在信貸定價方面，能夠更多做到市場化，有金融機構基於中小企業融資價格設定，能覆蓋融資成本、資金成本，同時也能覆蓋風險成本。

關於貸款所需的徵信查核問題，李禮輝表示，透過兩岸金融產業合作聯盟，下一步就要與各銀行談，對欲貸款的台商，在不違反個資保護法下，如何做到徵信互通。