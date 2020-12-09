海南落實零關稅 擬推全島封關

海南日報8日刊登日前通過的《中共海南省委關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》（下稱建議）。建議提出，海南省落實「零關稅、低稅率」政策。

據報導，海南實行部分進口商品零關稅政策，舉辦中國國際消費品博覽會，實施免稅購物政策，優化全島免稅店布局，豐富免稅商品種類，實現免稅品品牌、品種、價格與國際三同步，形成日用消費品免稅、離境退稅、離島免稅三類免稅購物並存，不斷提升免稅購物體驗。落實好個人所得稅、企業所得稅優惠政策。

12月1日是海南自由貿易港原輔料「零關稅」實施首日，當天海口海關受理海南航空、海南金海漿紙業2家企業4票「零關稅」貨物進口申報手續，貨值4084萬元（人民幣，下同），免徵稅款累計達550萬元。

建議還提出，海南將適時啟動全島封關運作。加快推進海關特殊監管區域一線放開、二線管住的政策落地實施。高標準建設開放口岸和二線口岸基礎設施、監管設施和信息化系統，建設全島封關運作的配套設施設備。在全島封關運作的同時，依法將現行增值稅、消費稅、車輛購置稅、城市維護建設稅及教育費附加等稅費進行簡併，啟動物和服務零售環節徵收銷售稅相關工作。