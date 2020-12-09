上海推新規／明碼售房 杜絕亂象

央視財經報導，上海每賣出四戶，就有三戶是二手房，上海已進入二手房交易為主的時代，但二手房市場假房源、低價釣魚等層出不窮，因此15日起新規定上路，在上海買賣交易的二手房，在仲介委託交易前必須取得房子的核驗編號及二維碼，真正做到明碼售房。

界面新聞報導，二手房市場最常見的糾紛，就是仲介聯繫看房，但是在網路上看順眼的房子約了仲介要去現場看房時才被告知剛賣掉，然後就介紹去看另一間房子，被仲介唬得團團轉。

針對假房源、低價釣魚等行為，上海推出新規，從15日起，二手房交易過程中新增房源核驗編號，也就是每間房將有唯一的身分證，核驗通過才能掛牌和交易，做到明碼售房，用信息化手段杜絕市場亂象。

上海市房地產交易中心交易管理科負責人聶錦泉指出，系統自動比對房屋的坐落、面積等，以及是否被抵押或者查封，都是核實的重點。

新規定上路後，房源系統將自動每天進行信息比對。對於委託期滿、已經網簽，或者不動產登記信息不一致的房源，系統會自動撤銷掛牌信息。

上海市房地產經紀行業協會秘書長陳亮強調，以後房源如果沒有明碼核驗，發布信息就是違規；新規將可以減少客戶、房地產經紀人的產權調查，為房地產交易安全提供真實、有效的保障。