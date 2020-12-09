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首台50MW重型燃氣輪機 完成滿負荷運行

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
大陸首台F級50MW重型燃氣輪機，完成滿負荷運行。圖／本報四川德陽傳真
大陸首台F級50MW重型燃氣輪機，完成滿負荷運行。圖／本報四川德陽傳真

11月27日上午，四川省德陽市的東方電氣集團東方汽輪機有限公司燃氣輪機整機試驗室裡，歷時11年自主研發的大陸首台F級50MW重型燃氣輪機完成滿負荷運行，標誌著大陸重型燃氣輪機自主研製國產化邁出關鍵一步。

重型燃氣輪機被譽為裝備製造業「皇冠上的明珠」，是工業水準的重要體現；不但是發電領域的核心設備，也是大型艦船的動力設備。此次50MW重型燃氣輪機的滿負荷試驗，是燃氣輪機研發環節最關鍵的驗證節點，也是電站長期運行前的最後一項性能試驗，標誌著東方電氣集團已完整掌握燃氣輪機自主設計、製造、試驗全過程能力，推動大陸自主燃機產業實現跨越。

燃氣輪機高溫部件長期運行在金屬熔點以上，同時承受著極高的應力和腐蝕環境，設計難度極大。自2009年起，東方電氣集團集中科技資源，成立東方汽輪機G50發展中心，組建100餘人的科研團隊，先後投入近20億元人民幣推進研發攻關。50MW重型燃氣輪機的零部件高達數萬個，是非常龐大複雜的工程。十年磨一劍，東方電氣集團先後完成了燃機總體和部件結構設計，建成了大陸首個高壓比大流量壓氣機試驗台、首個F級燃燒器試驗台、多個透平部件試驗台和大陸最大功率的整機測試平台，攻克高溫透平葉片毛坯製造難關。

去年9月27日，自主研發首台F級50MW重型燃氣輪機整機點火試驗成功。今年5月12日，正式開始設計轉速下的帶負荷試驗；6月22日達到25%負荷、8月10日達到50%負荷、9月9日達到75%負荷，9月22日燃氣輪機終於首次運行至100%負荷，試驗取得重大突破。

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