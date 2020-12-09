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陸鐵礦石漲價 鋼鐵業虧損恐擴大

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導
圖為河北省唐山市一家鋼鐵廠，工人正在煉鋼爐前作業。新華社
圖為河北省唐山市一家鋼鐵廠，工人正在煉鋼爐前作業。新華社

大陸鐵礦石價格近日持續大漲，引發鋼鐵業高度關注！中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，由於漲幅遠超出行業預期，預計後期鋼鐵行業虧損面將明顯擴大，不利於產業鏈供應鏈穩定。

大陸經濟日報報導，時隔8年多，鐵礦石普氏指數12月4日再現單日每噸上漲7.5美元，一舉突破每噸145美元，與今年初相比上漲超過50%，創近8年以來新高。同時，鐵礦石期貨價格盤中也創上市以來歷史新高。大連商品交易所4日發布風險提示，提醒各方加強風險管控。

駱鐵軍表示，鐵礦石價格大幅上漲，大幅超出行業對漲價的預期，預計後期鋼鐵行業虧損面將明顯擴大，不利於產業鏈供應鏈穩定。

數據顯示，進口鐵礦石價格漲幅遠大於鋼材價格漲幅，中鋼協價格指數監測顯示，截至9月底，鋼材價格比4月底的低點上漲9.7%，而進口鐵礦石價格上漲39.8%；與去年同期相比，鋼材價格指數下降0.09%，而進口鐵礦石價格上漲31.25%。

在剪刀交差較大的情況下，今年1月至9月，中鋼協重點統計鋼企銷售收入年增5.44%，利潤年減9.46%。

業界專家表示，進口鐵礦石價格主要由供需關係決定，但在鐵礦石金融屬性越來越強的情況下，階段性過度投機炒作與定價機制不完善等因素，往往會導致價格明顯偏離現貨市場供需基本面，價格風險加大，嚴重影響鋼鐵業可持續發展。

某鐵礦石貿易人士指出，最近一段時間，有貿易商在期貨市場做多的情況下，囤積最適用於交割的鐵礦石品種，人為製造市場吃緊。此外，部分貿易商在礦山的招標中有明顯的異常行為，在現貨市場人民幣價格明顯低於美元價格的情況下，溢價連續買入，對指數價格的快速上漲推波助瀾。

駱鐵軍認為，上述貿易商的行為可能涉嫌操縱市場，呼籲官方儘快介入，徹底查處可能存在的違規違法行為。

人民幣 礦山

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