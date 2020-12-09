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台青廣州創業 「危機就是轉機」

聯合報 / 林昉柔／廣州報導
廣州乂乂科技有限公司創辦人吳宥璇（左二）。圖／本報廣州傳真
廣州乂乂科技有限公司創辦人吳宥璇（左二）。圖／本報廣州傳真

廣州市擁有廣闊的市場與資源，近年在互聯網、生物科技等新型產業發展迅速，對於青年創業有著高度發展的機會，是許多台灣人赴陸發展的首選之地。來自台灣的吳宥璇，今年開始在廣州創業，她認為這裡的商機無限、機會無限。

吳宥璇來大陸近七年，先是選擇在廣州就業，她認為來到人生地不熟的地方，需要一個很好的平台，需要在就業的過程中累積資源跟人脈，對於之後創業會變得輕鬆一點，她建議台灣人來此發展，要多與當地人交流，很多資源都需要與當地結合，這樣市場才會做大做廣。

「對於今年疫情，我認為危機就是轉機。」吳宥璇在今年創辦廣州乂乂科技有限公司，契機來自於參加廣州青年創新創業大賽。她表示，由於今年疫情影響，許多台商產品營銷不出去，需轉回大陸市場解決困境，為幫助台商尋找平台，以直播帶貨的形式用各種管道營銷產品，由此為發想，她便以「穗台供應鏈」的項目參賽，獲得台灣賽區初創組三等獎的佳績。

吳宥璇認為，目前大陸直播商機大，更趨於專業，在內容創作、執行團隊，以及供應鏈對接上更為重要。在創業過程中，也會遇到許多挑戰與困難，她表示許多台商對電商這一塊較為陌生，所以說服台商轉型的過程較辛苦，但是她透過一次次的交流會、項目展示，讓台商慢慢瞭解直播帶貨的好處。

「希望未來能夠整合台商的商品，形成一個強而有力的供應鏈。」吳宥璇表示，當這個供應鏈整合完畢之後，可以幫助到很多台灣人，讓更多人知道台灣好的產品，希望能夠將這個供應鏈整個嫁接好、整合好，為台商去爭取更大的福利。

吳宥璇表示，廣州市場大機會多，能看到很多在台灣看不到的東西，眼界會不一樣，是非常適合磨練自己的環境。同時，她建議赴陸創業的台青要有心理準備，面對大陸這麼大的市場，並不是一件容易的事情，「你必須非常努力，一旦不努力都不可能成功。」

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