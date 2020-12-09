陸國內收入再分配 未來15年力度將明顯加大

中國社科院金融研究所副所長張明8日在內蒙古自治區包頭市表示，十四五規劃把全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展作為遠景目標提了出來，這意味著，未來15年大陸國內收入再分配的力度會明顯加大。

張明是在此間召開的2020中國新產業峰會作上述表示的。

根據中新社的報導，「未來10年、15年中國經濟如果依然能够保持較高水平的增長，我們就能實現在2035年達到中等發達國家水平的目標。」張明表示。

張明說：「如果允許要素在全國範圍內自由流動、聚集的話，未來可能會催生新一輪的區域經濟一體化，圍繞新的區域經濟一體化開展的都市群建設，就可能成為未來5到10年中國經濟新的增長。」

「現在我們的人均年收入大約是每人1萬美元，中等發達國家水平大約是人均2萬美元，未來15年人均收入翻一番，需要每年人均GDP的增速在4.7%到4.8%左右。」張明認為，「實現這個增速並不容易，因此新發展格局對我們完成未來15年人均收入翻一番的目標，有著非常重要的意義。」