晶片缺貨 明年首季陸車企產能受限

中國汽車工業協會副秘書長兼行業發展部部長李邵華8日表示，由於晶片供應短缺，部分車企生產可能在明年第1季受較大影響。不過就明年全年而言，晶片短缺影響將不會太大。

他坦言，媒體報導的晶片供應短缺問題是真實存在的，但並沒有部分媒體報導的那麼嚴重。在多重因素影響下，導致晶片供需矛盾在這一時間段集中顯現。

李邵華分析，由於晶片供應短缺，部分車企的生產可能在明年第1季受到較大影響。不過就明年全年而言，晶片短缺的影響將不會太大，目前尚難以做出定量估計。他還提醒，由於產業鏈各環節企業都在加長備貨周期，加上短期內晶片產能依然不足，晶片價格出現上漲或將不可避免。

萬聯證券表示，12月開始，多家車企開始陸續停產，主要是因為汽車晶片供應不足，尤其是高端半導體晶片。晶片在汽車領域的應用非常廣泛，大陸國內汽車晶片進口率高達95%，其中動力系統、底盤控制和ADAS等關鍵晶片均被國外壟斷，新冠疫情影響海外晶片供應，短期部分車企產能或將受限。

華西證券也表示，只要配置電子穩定程序系統（ESP）等特定功能的各品牌車型，都將遇到上游供應鏈問題，而相關配置率較高的車企，所受影響可能較大。