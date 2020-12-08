快訊

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

《金色夜叉》的台灣之旅：男性復仇小說竟成文學名著？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15人貴州溶洞探險失蹤尋獲 救難員：他們帶鍋碗瓢盆要住進去

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸貴州發生有自助旅行者擅自撬開鎖進入封閉的溶洞探險失蹤事故，8日，失蹤人全數被尋獲。（圖／取自微信公眾號）
大陸貴州發生有自助旅行者擅自撬開鎖進入封閉的溶洞探險失蹤事故，8日，失蹤人全數被尋獲。（圖／取自微信公眾號）

大陸貴州發生「驢友」（自助旅行者）擅自撬開鎖進入封閉的溶洞探險失蹤事故，8日，這15名驢友已被尋獲，當天上午，貴州洞穴協會救援隊一名在現場的救援人員表示，這15個人是帶著「鍋碗瓢盆」等生活用具進入溶洞的，並非被困失聯，而是「準備在洞裡住十天半個月，之前來過兩次，這是第三次進洞。」

澎湃新聞報導，8日8時左右，貴州省畢節市黔西縣委宣傳部官方微信公眾號「黔西發布」通報，撬開鎖進入貴州省畢節市黔西縣水西洞的15名驢友，5日進入洞穴失聯近3天後，8日凌晨5時左右被救援人員全部找到，這15人帶著「鍋碗瓢盆」進洞，被發現時正在睡覺。

一名救援人員說：「是聽到有人打呼才發現（他們的）。」目前這些人身體狀況正常，相關後續工作正在進一步處理當中。

通報指出，黔西縣素樸鎮派出所接到報警後，派出民警於當晚趕到水西洞洞口，發現水西洞鐵門鎖已被撬開並從內部進行反鎖，初步判斷撬鎖人員已進入洞內。經初步核查，這一行人是戶外活動愛好者，於5日19時左右，自駕三輛四川牌照小車停放在洞口旁，便前往進入水西洞。

「黔西發布」在2018年4月12日發布消息指出，水西洞位於一個30平方公里、長10多公里的三疊系山體中，支洞較多、洞洞相連，猶如迷宮。水西洞長度超過10公里，在貴州省現已測洞穴中排名第7。洞內最大的洞廳容積達53.6萬立方公尺，最高大的石筍達20公尺，各類景觀密集。

中國地質科學院專家考察後，認定水西洞為「最具科研價值及旅遊價值的溶洞」。目前大陸相關單位已對水西洞進行封閉保護，同時對洞外生態植被進行保護和恢復。

公眾號 微信 考察

延伸閱讀

貴州溶洞探險 15遊客失聯3天找到了

吉林KTV業績未達標 罰跪地爬、喊「兄弟同心」打氣

「巨肚媽媽」肚子變20公斤大球 做手術成功取出腫瘤及積液

台商樂器公司 貴州正安設廠

相關新聞

15人貴州溶洞探險失蹤尋獲 救難員：他們帶鍋碗瓢盆要住進去

大陸貴州發生「驢友」（自助旅行者）擅自撬開鎖進入封閉的溶洞探險失蹤事故，8日，這15名驢友已被尋獲，當天上午，貴州洞穴協...

說出暗號送免費牛肉麵 北京德順齋愛心傳承獲讚揚

北京市朝陽區三元橋附近的小吃店德順齋，最近貼出一張告示，溫暖了很多人。原來老闆落難時曾獲得別人幫助，老闆馬某表示，有此助...

港媽賣女兒「面試成功」連身裙 開價1800元：百戰百勝戰衣

協助子女入到好學校是不少家長奮鬥數年、不惜花費大筆金錢準備的目標，有香港媽媽早前就以「女兒面試成功」作賣點，出售女兒曾穿著參加傳統名校拔萃女小學面試的兩條連身裙，更形容裙子為「百戰百勝的戰衣」，稱買家即使不穿也可買回去當「買luck（運氣）」。

爬樓梯、跳繩難不「倒」 他靠倒立拿下4個世界紀錄

真有人用手走路！一名男子在人行道上倒立行走的視頻近日在網路上瘋傳，影片中的男子其實是四川蓬安的一名體育老師，同時也是一位...

業績未達標被罰跪爬 KTV員工：兄弟同心其利斷金 不覺人格受辱

吉林省遼源市一間卡拉OK因為上月業績不達標，上周三（2日）10多名員工在店長帶領下沿着牆邊跪地爬行，期間高喊口號「兄弟同心，其利斷金」；有被罰的員工受訪時更表示不覺得人格受侮辱，「不然就不會爬了」。

女婿家拆遷獲6475萬 岳母覬覦鉅款逼離婚…真被休了！

廣東一男子老家房子拆遷，可以得到1500萬人民幣（折合約新台幣6475萬元）的拆遷款，男子得知後高興地同妻子說了這事；沒想到妻...

大陸2020年十大流行語出爐：後浪、直播帶貨進榜

上海文化出版社的「咬文嚼字」編輯部12月4日在上海揭曉2020年十大流行語，逆行者、後浪、神獸、直播帶貨、打工人等年度熱...

「熊爪」遞咖啡 萌翻全上海

上海永康路上近日多了一家特別的咖啡店，店員通過「熊爪」將做好的咖啡，從牆上的「山洞」中遞出，顧客在等待咖啡時，還可以和「...

猛男火鍋店爆紅！店員裸身穿圍裙爆肌上菜 網友：想原地結婚

近日西安一家猛男火鍋店爆紅，成為打卡熱點，最大特色是店員全都是爆肌猛男，只用一條小圍裙遮住上半身，所以店內絕大多數客人都是女生，而且服務甚佳有求必應，基本的傳菜之外，還會幫助下食材，配合拍照甚至可以摸肌肉，網友大嘆「這風氣太壞了……請問地址」、「想原地結婚」。

熱門新聞

美宣布港版國安法以來第三波制裁 鎖定中共人大常委會

南韓running man將台灣與中國並列 大陸網友怒爆要罷看

陸對台重要智庫 會長突換汪毅夫

曾任朱鎔基女翻譯 朱彤成德意志銀行中國董事長

王毅喊話：中美任何問題都可談

為逆轉5G設備禁令 華為：願接受瑞典提出的任何要求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。