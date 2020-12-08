15人貴州溶洞探險失蹤尋獲 救難員：他們帶鍋碗瓢盆要住進去

大陸貴州發生「驢友」（自助旅行者）擅自撬開鎖進入封閉的溶洞探險失蹤事故，8日，這15名驢友已被尋獲，當天上午，貴州洞穴協會救援隊一名在現場的救援人員表示，這15個人是帶著「鍋碗瓢盆」等生活用具進入溶洞的，並非被困失聯，而是「準備在洞裡住十天半個月，之前來過兩次，這是第三次進洞。」

澎湃新聞報導，8日8時左右，貴州省畢節市黔西縣委宣傳部官方微信公眾號「黔西發布」通報，撬開鎖進入貴州省畢節市黔西縣水西洞的15名驢友，5日進入洞穴失聯近3天後，8日凌晨5時左右被救援人員全部找到，這15人帶著「鍋碗瓢盆」進洞，被發現時正在睡覺。

一名救援人員說：「是聽到有人打呼才發現（他們的）。」目前這些人身體狀況正常，相關後續工作正在進一步處理當中。

通報指出，黔西縣素樸鎮派出所接到報警後，派出民警於當晚趕到水西洞洞口，發現水西洞鐵門鎖已被撬開並從內部進行反鎖，初步判斷撬鎖人員已進入洞內。經初步核查，這一行人是戶外活動愛好者，於5日19時左右，自駕三輛四川牌照小車停放在洞口旁，便前往進入水西洞。

「黔西發布」在2018年4月12日發布消息指出，水西洞位於一個30平方公里、長10多公里的三疊系山體中，支洞較多、洞洞相連，猶如迷宮。水西洞長度超過10公里，在貴州省現已測洞穴中排名第7。洞內最大的洞廳容積達53.6萬立方公尺，最高大的石筍達20公尺，各類景觀密集。

中國地質科學院專家考察後，認定水西洞為「最具科研價值及旅遊價值的溶洞」。目前大陸相關單位已對水西洞進行封閉保護，同時對洞外生態植被進行保護和恢復。