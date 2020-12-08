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遭遇反彈後...中國大陸縮減海外放款

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
由於「一帶一路」計畫遭遇地緣政治的反彈，中國大陸已大幅緊縮海外貸款，由2016年的750億美元高峰急墜至去年的40億美元。 （路透）
由於「一帶一路」計畫遭遇地緣政治的反彈，中國大陸已大幅緊縮海外貸款，由2016年的750億美元高峰急墜至去年的40億美元。 （路透）

美國波士頓大學的一項最新研究顯示，在遭遇地緣政治的反彈後，中國大陸已大幅縮減兩大政策銀行的海外放款計畫。

根據倫敦金融時報看到的波士頓大學研究資料，中國國家開發銀行（CDB）和中國進出口銀行（EIBC）去年的海外放貸金額，已從2016年的高峰750億美元銳減至僅40億美元。

中國大陸是在北京重新思考「一帶一路」倡議之際大幅緊縮這類海外放款。「一帶一路計畫」旨在為其他國家興建鐵公路、港口及其他基礎設施提供融資，對象主要是開發中國家。

但報導指出，「一帶一路」計畫衍生的弊端近來飽受抨擊，包括貸款給低所得、財政搖搖欲墜的國家、以及已融資的計畫缺乏透明度或社會及環境衝擊的研究。編纂資料的波士頓大學全球發展政策中心（GDPC）主任蓋勒格（Kevin Gallagher） 說，北京與華府的貿易戰是中國大陸緊縮海外放款的原因之一。他說：「在2018和2019年，因為與美國的貿易戰產生了許多不確定性，他們（中國大陸）可能想將美元資產留在國內。」

根據倫敦智庫海外發展研究所（ODI）最近的一份報告，北京現在明白其放款方式難以為繼。報告並指出，這種舊模式無法可長可久，因為陸企及大陸本國菁英的利益凌駕在借款國的利益之上，而且這些國家還背負極大的計畫失敗風險。

中國大陸有三家政策銀行提供國內外基建投資，除了CDB和EIBC外，還有中國農業發展銀行（ADBC）。這些銀行會以優惠條件提供海外貸款，但比較常見的情況是以接近商業利率的利率放貸。波士頓大學的資料顯示，CDB和EIBC 在2008至2019年間總共放貸4,620億美元，略低於世界銀行在同一期間貸給中低所得國家的4,670億美元。

但與「一帶一路」有關的不良治理，造成連串醜聞與債務國的抱怨。最近一個例子是「一帶一路」計畫最大貸款國之一的巴基斯坦，指控陸企將電力計畫的成本抬高了數十億美元，正尋求重新談判付款條件。波士頓大學的研究指出，「一帶一路」的貸款一直集中在相當少數國家，10個國家占了總貸款的60%，以委內瑞拉的逾12%為最多，巴基斯坦、俄羅斯、安哥拉則緊追在後。

倫敦智庫英國皇家國際事務研究所(Chatham House)高級研究員于潔（Yu Jie）說，大陸緊縮海外貸款的另一原因是國內輿論，決策官員與民眾都認為，大陸需要投人更多資金在衛生服務。

一帶一路 波士頓

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