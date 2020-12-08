陸官員：明年大陸經濟「補疫情大洞」 GDP增7%到8%

從疫情中復甦的大陸經濟明年GDP增速將進一步提升。大陸國家統計局前副局長許憲春表示，明年將補上今年疫情導致的窟窿，大陸全年增速可達7%到8%，但這種較快的增長並非常態，他認為大陸目前潛在增長率在6%左右，預計明年第三、四季，經濟將開始回歸正常。

現任北京清華大學中國經濟社會數據研究中心主任的許憲春接受路透專訪指出，由於大陸經濟體量已很大，增速回落在所難免，但另一方面，新經濟的高速發展減緩了整體經濟增速的降幅。

許憲春認為，明年大陸經濟會補今年疫情留下的窟窿，肯定增長較快，但這種較快的增速不是正常的速度，只是彌補今年下降的走勢。從季來看，明年第三、四季，經濟增速會回歸正常；從年來看，後年會回歸正常。

他指出，由於今年基數低，估計大陸明年第一季經濟增速會達到10%左右，第二季可能8%左右，第三、四季約6%，全年在7%到8%。由於新冠肺炎疫苗可能投入使用、大陸加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等都是對明年經濟的利多。

不過，從中長期來看，大陸經濟增速下一台階恐怕難以避免。許憲春表示，2007年大陸經濟增長達到高峰14.2%，2015年後降到7%和7%以下，去年則為6.1%，從14.2%到6.1%，回落了8.1個百分點，平均每年增速回落0.7個百分點。

他說，大陸經濟增速回落的原因，第一，大陸經濟體量較大；第二，支撐經濟增長的要素在變化，如勞動要素，大陸勞動年齡的人口2012年就已經減少，而自然資源要素對外依賴程度變高，此外大陸技術水準和發達國家的差距在縮小，現階段更要靠自己創新。

大陸現在的潛在增長率大約在6%左右，因為經濟體量已經很大，現在一個百分點的增長與10年前、20年前相比，意義是不同的，將來增速可能還會回落。

許憲春強調，大陸增速回落很正常，今後要注重大陸經濟增長素質。「未來5到10年，我認為中國經濟增速大概在5.5%左右。」

另一方面，許憲春提到，近年，大陸新經濟增速較快，新經濟增加值占比也在上升，只是體量還較小，沒有完全對沖掉傳統經濟增速的下降幅度。

但是，他也指出，新經濟已減緩整體經濟增速下降的幅度，如果沒有新經濟的快速發展，恐怕近年大陸整體經濟增速下降的幅度會更大。

他舉例，軟體和資訊技術服務業在第一季GDP下降6.8%的情況下增長13.2%，帶動經濟增長0.6個百分點，第二、三季增速逐漸上升至15.7%和18.8%，對GDP的恢復也發揮很大作用。

許憲春建議，將新經濟中發揮重要作用的數據資產納入統計範圍。關於數據的支出目前作為中間消耗來處理，沒有計入大陸GDP，但數據具有固定資產的屬性，是人類生產活動創造的資產，並且在未來生產過程中長期發揮作用，不是一次性消耗掉。

他說，現在隨著數位技術的發展，人類收集、存儲、加工、處理，開發應用數據能力大幅提高，數據呈現爆發式增長，在企業生產經營和政府治理中發揮了重要作用。