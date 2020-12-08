A股股王貴州茅台 股價再創新高

A股股王貴州茅台股價8日再創新高，帶動白酒類股全面走強，券商指「喝酒行情」爆發。

繼7日創出歷史新高後，貴州茅台股價8日繼續高開高走，收盤報人民幣1,850元，上漲2.1%，再創歷史新高，公司最新市值達人民幣2.3兆元。

在貴州茅台帶動下，A股白酒類股走勢強勁，擬收購紅星股份100%股權的大豪科技今日復牌後一字漲停。

機構則是不斷上調貴州茅台目標價，中金公司、天風證券、國盛證券均將貴州茅台的目標價上調至人民幣2,000元以上。

天風證券表示，2021年高端白酒平均估值約為41倍，貴州茅台是行業龍頭企業，享受一定的估值溢價，給予公司45倍本益比，對應目標價為人民幣2,001元，維持公司買入評級。中金公司更是給出人民幣2,109元的目標價。

民生證券研報認為，近期大陸白酒行業即將進入春節旺季前的「縮量挺價期」，類股情緒有望得到逐步提振，類股行情將以估值切換的名義逐步轉入權重股行情。投資建議仍是重點推薦增長確定性組合。

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