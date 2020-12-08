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現在是逢低買進美元好時機？專家說未必

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
離岸人民幣對美元匯率目前已較5月低點升值達9.6%。法新社
離岸人民幣對美元匯率目前已較5月低點升值達9.6%。法新社

近半年來，離岸人民幣已較5月低點升值9.6%。在美元不斷走弱、人民幣升值的情況下，投資人是否應該兌換些美元備用？從投資的角度來看，投資人是否應該逢低買進美元進行投資？

中新經緯報導，離岸人民幣兌美元12月5日創近兩年半新高，按人民幣兌美元半年來的價格計算，現在兌換10萬美元，可以比半年前節省將近人民幣7萬元。不過專家認為，是否應該兌換些美元，並不能一概而論。

如是金融研究院院長管清友表示，今年人民幣升值主要是因為大陸因應新冠疫情比較好，經濟復甦比較快。此外，出口很好，很多訂單又回流到中國大陸，經濟運行也比較強。目前從中國人民銀行的態度來看，既不希望人民幣升值過快，也不希望人民幣出現貶值的趨勢，所以未來人民幣兌美元匯率走勢基本上還是寬幅震盪。

管清友認為，6.5左右這個位置應該說算是個中樞。每個人的情況不一樣，是否應該兌換美元也不能一概論，主要看大家的需要。因為對一般老百姓來講，現在美元用得也不多。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際金融室主任劉東民則認為，現在美元兌人民幣一直處在貶值通道，在這個通道可能還會延續一段時間，所以現在其實不一定是兌換美元的好時機。

不過，從投資價值的角度，管清友認為，現在增加持有美元算是個不錯的機會，當然美元也有可能再下探一點。

劉東民則表示，現在最適合投資的應該是人民幣計價的資產。因為現在全球預計只有中國大陸在2020年可以實現GDP正增長，人民幣計價的資產才是最炙手可熱的資產。

例如北上資金（外資）今年就在不斷布局人民幣計價資產。上周（11月30日-12月4日）北上資金淨流入金額創9月以來新高。11月以來，儘管A股市場震盪不斷，北上資金仍不斷加碼，連續5周淨流入A股。截至12月4日，今年北上資金累計淨買超金額已達人民幣1,712.94億元。

展望2021年，人民幣兌美元又將走出怎樣的行情？管清友指出，人民幣兌美元不可能再出現像前一段時間這麼短時間之內、這麼大的升值空間的情況。因為美國經濟也在復甦，明年可能是全球經濟都在持續復甦，相對來講，他認為人民幣升值的速度不會像今年那麼快。

劉東民則認為，2021年美元兌一籃子貨幣的行情不太好說，但美元兌人民幣可能是波動性地減值。

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