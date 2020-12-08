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為逆轉5G設備禁令 華為：願接受瑞典提出的任何要求

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為一高層表示，願意滿足瑞典政府可能對5G網路設備提出的任何要求。路透
華為一高層表示，願意滿足瑞典政府可能對5G網路設備提出的任何要求。路透

一名華為高層表示，該公司願意滿足瑞典政府可能對5G網路設備提出的任何要求，並採取其他措施緩解擔憂，之前該國在5G頻譜拍賣中對華為施加限制性條款。

路透報導，瑞典電信監管機構郵政和電信管理局（PTS）10月出乎意料地宣布，禁止參與5G拍賣的電信商使用華為和中興的設備。華為向法庭申請一項臨時禁制令獲得批准，PTS提出的上訴正在審理中。

華為負責中東歐和北歐地區的執行副總裁Kenneth Fredriksen表示：「我們甚至願意滿足非常規要求，比如，如果他們願意的話，可以在瑞典為我們的設備設立測試設施。」Kenneth Fredriksen指出，他們現在正在走法庭程序，願意進行務實的討論。

Fredrikse說：「我不能告訴你一個具體的計畫，但我們當然會努力爭取我們的權利。」

一名PTS的發言人表示，該機構是在瑞典武裝部隊和瑞典安全局（SAPO）做出判斷後決定發布華為禁令的，PTS還決定推遲頻譜拍賣，直到上訴法院做出裁決。上訴法院尚未確定該案的相關日期。

瑞典 中東

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